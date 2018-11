Joao Cancelo è uno degli ex di questo Juventus-Valencia, l'esterno portoghese si presenta in conferenza stampa per parlare della partita e del suo ottimo momento in bianconero.



UNITED - "Penso che la partita con la United è stata una partita strana, avevamo avuto tante occasioni per vincere ma il calcio è anche questo. Meritavamo di vincere".



VALENCIA - "Penso che il Valencia sia una grande squadra, hanno buoni giocatori e sono molto organizzati. Giocare contro di loro per me è sempre speciale. Ora gioco nella Juve e noi abbiamo bisogno di tre punti per qualificarci, anche noi stiamo bene però".



IL MIGLIORE - "Cosa mi manca? Bisogna chiedere ad Allegri".



DANI ALVES - "Per me è il miglior esterno del mondo, senza dubbio"



MEZZALA - "Decide il mister dove farmi giocare, se me lo chiede lo farò"



Seguono aggiornamenti