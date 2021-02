Ci pensaa rappresentare lo spogliatoio bianconero alla vigilia di Porto-Juve. Queste le parole del capitano in conferenza stampa.- "Arriviamo da un periodo molto positivo, la partita di Napoli non ci scalfisce. Dobbiamo avere equilibrio e calma, siamo in lotta per tutti gli obiettivi che avevamo a inizio stagione. Arriviamo alla Champions con entusiasmo e voglia di far bene, consapevoli delle difficoltà che ci saranno domani e abbiamo sperimentato in questi anni".- "Dobbiamo evitare di andare a sbattere contro il loro muro e di non scoprirci ai loro contropiede".- "Siamo quattro difensori centrali e tutti nei primi 15-20 più forti al mondo. Tutti di caratteristiche diverse ma siamo molto forti. Sono cavoli del mister...noi dobbiamo essere sempre pronti, so che quando andremo in panchina ci gireranno le scatole ma ciò che conta è la squadra. C'è grande feeling tra di noi. Cambia solo la conoscenza del compagno, ma è così anche se gioca Arthur o Bentancur davanti, bisogna solo crescere negli automatismi e frazioni di secondo. Ora conosco meglio De Ligt e Demiral, mentre Leo (Bonucci) lo conosco meglio di mia moglie".- "Per fortuna siamo in tanti ad avere esperienza di Champions, per ora abbiamo parlato dell'aspetto tattico e magari domani parleremo di aspetto emotivo. Ci siamo appena passati in Coppa Italia, anche se la Champions è diversa per minore conoscenza avversari. Non dobbiamo fare gli errori degli ultimi anni, sbagliando partita con Lione e Atletico, per vari motivi. Dovrà servici di insegnamento, faremo partita diversa".- "Penso al quotidiano e tocco ferro per scaramanzia. Ogni volta che ho pensato a lungo termine mi son sempre fermato, piano piano si vedrà. Ora abbiamo sta partita, importante e stimolante".- "Cristiano è speciale, non lo scopro io. Valore aggiunto per la nostra squadra, è stata una fortuna giocare con lui. Domani si gioca in Portogallo che è casa sua, sono convinto che avrà ancora più stimoli per fare bene e fare gol".- "Da quando è uscito il Porto ho cominciato a guardarli di più. La coppia d'attacco è pericolosa, hanno ottimi giocatori anche sugli esterni, dovremo essere pronti per cercare di limitarli il più possibile".