In diretta dalla stampa dell'Allianz Stadium, immagini e parole della presentazione di Federico, ultimo acquisto del mercato della Juventus. Ecco la conferenza integrale raccolta da Calciomercato.com."Avrei voluto fare questa conferenza 20 giorni fa, il giorno del passaggio alla Juventus. Causa bolla e incontri ravvicinati non ho potuto farlo. Ringrazio pubblicamente la Fiorentina, la città di Firenze per questi 14 anni, dal settore giovanile alla prima squadra. Da ragazzo a persona. Ringrazio i presidenti Della Valle e Commisso. I tifosi""Quando l'ho saputo erano gli ultimi giorni di mercato, ringrazio la Juventus per lo sforzo. Sono orgoglioso di vestire questa maglia e di scendere in campo per questa formazione così prestigiosa""Non voglio fare polemica. Su mio fratello credo che queste persone non siano tifose della Fiorentina, lo fanno per offendere, per invidia. Non c'entrava la Fiorentina, non voglio fare polemica: ora guardo al futuro, alla Juventus"."Si è trattato degli ultimi giorni di mercato, ripeto: la Juventus devo ringraziarla, ha fatto un lavoro fantastico, si è chiusa in pochi giorni la trattativa. L'importante è pensare al campo, ora ci aspettano partite fondamentali"."Sono a disposizione del mister, qui è tutto nuovo. Devo ancora imparare, però sono molto contento e felice di essere qui"."Come ho detto prima, le parole del Presidente e di Pradé, veramente io mi sono comportato sempre bene con loro e la Fiorentina. Il discorso lo chiudo qui"."Ovviamente il mister ci chiede precisa disposizione in campo, quello che vogliamo fare. La Juve per ora è in costruzione, ma scendiamo in campo per vincere ogni partita, ogni competizione. Venendo dalla Fiorentina, il mister mi chiede qualcosa di diverso. Dove mi chiede di giocare, lì gioco"."Posso giocare a destra e a sinistra"."Non ho avuto il piacere di salutarlo e di allenarmi con lui, sarà una gioia rivederlo dopo la quarantena"."La differenza? Sono d'accordo con il mister, soprattutto sono l'ultimo arrivato e mi sto allenando da poco con i compagni, con nuova mentalità e disposizione in campo. Con tempo e lavoro otterremo grandi risultati. Noi seguiamo tutti l'allenatore"."I nomi citati sono giocatori che hanno lasciato un'impronta nel calcio italiano e mondiale. I consigli sono anche negli atteggiamenti: basta cambiarsi nello spogliatoio che già ti insegnano qualcosa. Spero di lasciare un'impronta nel futuro, la strada è lunga e bisogna migliorare"."La prima volta? Sensazioni fantastiche. In Champions emozione unica. A Kiev grande partita, con il Barcellona meno. Ma con lavoro e allenamenti, nei prossimi giorni e settimane arriveranno i risultati che meritiamo"."Come la stiamo vivendo? Capisco che siamo alla Juventus, essendo arrivato da pochi giorni, la mentalità è quella di vincere tutte le partite. Siamo una squadra in costruzione, vogliamo punti e vittorie, ma siamo uniti per vincere. Adesso la gara con lo Spezia"."Papà, mamma e i miei fratelli sono a Firenze. Per ora non sono ancora venuti su causa covid, nelle prossime settimane verranno a trovarmi. Mio padre mi ha detto di godermi quest'avventura, è un'emozione unica stare qui"."La partita di domenica è fondamentale per il campionato, vincere sarà importantissimo, noi saremo lì per imporre il nostro gioco, con intensità per portare a casa i tre punti".