Tocca a Danilo portare il pensiero dello spogliatoio bianconero alla vigilia di Juve-Benfica.



PARTITA - "Dobbiamo fare gara equilibrata con intelligenza, dobbiamo vincere e punto"



CRESCITA - "Ci manca qualcosa sicuramente altrimenti avremmo vinto sempre e non è così. Dobbiamo migliorare, però sappiamo anche che non abbiamo tempo per imparare. Dobbiamo crescere già da domani, non possiamo regalare un tempo come fatto con la Salernitana, col Benfica non possiamo sbagliare"



CENTRALE- "Sono un terzino ma sicuramente penso di poter diventare un centrale, mi diverto anche di più, posso pure vedere il campo in una posizione diversa"



PAROLE BONUCCI - "Condividiamo tutti. Dobbiamo fare un passo in avanti dal punto di vista della mentalità, non c'è niente di polemico nelle sue parole. Ci confrontiamo sempre, solo così si può diventare una squadra forte e migliorare"



CRESCITA - "Non dobbiamo crescere dal punto di vista atletico, la nostra è una squadra che corre e lotta anche se a volte abbassiamo il livello. E' dal punto di vista mentale che dobbiamo migliorare. Poi dobbiamo migliorare sempre tatticamente, il calcio va avanti troppo velocemente"



CONTINUITA' - "Difficile trovare una risposta, però dobbiamo migliorare e fare un passo in avanti mentalmente per affrontare ogni partita allo stesso modo"



SPIRITO - "Dobbiamo avere il senso di responsabilità per una gara importante come quella di domani. Da Parigi torniamo a casa sapendo che dobbiamo crederci"