Tocca a Danilo suonare la carica in casa Juve prima della sfida al Barcellona. Il difensore ex Real Madrid e Manchester City, ora diventato un titolatissimo, presenta così la partita dello Stadium.



DIFESA - “Mi trovo bene con questo sistema di gioco, abbiamo spesso palla e non ho difficoltà nel nuovo ruolo. Per domani sono pronto a fare sempre meglio per aiutare la squadra. Posso dire che ora dobbiamo muoverci più veloci, quando impostiamo siamo a tre e poi dobbiamo aggredire per passare a quattro, stiamo lavorando bene e siamo sulla buona strada”.



BARCELLONA - “Partita bella da giocare, alla fine sono queste le più belle. Chiaro, era meglio se ci fosse stato il pubblico, ma noi dobbiamo vincere lo stesso”.



CR7 - “Mancherebbe a chiunque, ma noi abbiamo fiducia in ogni giocatore di questa squadra”.