Operativo ormai da un paio di settimane, arriva anche il momento della presentazione in conferenza stampa per Cristiano Giuntoli. Proprio quando il mercato della Juve entra nel vivo. Questi i temi principali toccati dal nuovo football director bianconero.- "Voglio ringraziare De Laurentiis e Chiavelli, che otto anni fa mi hanno dato una grande possibilità. Voglio ringraziare anche tutta Napoli, i tifosi, la società, i giocatori, tutti"- "Sono molto contento, ho avuto un'accoglienza straordinaria da parte di tutti. Ho trovato un ambiente che mi ha accolto in maniera incredibile e sono molto contento di questo"- "Da fuori non penso ai problemi degli altri, ho aspettato di vedere certe cose. Alla fine conta ciò che faremo qui in avanti. La società mi ha chiesto di tornare a essere competitivi in Italia e nel mondo, e sostenibili, dovremo dare occhio ai conti e alla storia della Juve. Diventare virtuosi all'inizio sarà un ostacolo, poi sarà un punto di forza. La mia storia parla chiaro, ho fatto 6 anni e 8 anni in due club. Certo di portare mia esperienza in questo club prestigioso"- "Io sono appena arrivato ma il club si era già mosso in maniera straordinaria. Rinnovando Rabiot, riscattando Milik, acquistando Weah. Gran parte del mercato è stato fatto. Dobbiamo razionalizzare la rosa, le priorità sono queste"- "McKennie fuori progetto? Noi non l'abbiamo mai detto, ci sono giocatori che si stanno allenando a parte perché sono sul mercato. Per Zakaria, Arthur e Bonucci stiamo parlando con un paio di club'- "Noi stiamo puntando fortissimo su Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean. Lukaku? Per il resto stiamo facendo richieste di informazioni per diversi giocatori, il resto è ricamo dei giornali. Noi siamo convinti di avere squadra molto competitiva, il mercato è appena iniziato, quello in entrata per ora è finito perché dobbiamo lavorare sulle uscite e non sappiamo nemmeno quante competizioni andremo a giocare"- "Non è un segreto che dobbiamo dare una sistematica ai conti, però puntiamo su di lui. Ma davanti a offerte irrinunciabili dovremo fare delle riflessioni"- "Lo aspettiamo. Ha qualità, esperienza, conosce l'ambiente, su di lui puntiamo per trascinare i ragazzi che abbiamo"- "Non dobbiamo porci obiettivi minimi e non mi pongo dei limiti, ma dobbiamo fare il massimo possibile"- "Per noi sono incedibili, ma se arrivano offerte irrinunciabili ci pensiamo perché dobbiamo mettere a posto i conti. Quanto? Non parlo di cifre, dipende anche da quando e se arrivano queste offerte"- "Via Bonucci dentro un giocatore? No, siamo già troppi"- "Con lui parlo ogni giorno e non mi ha chiesto nessun giocatore, crede nel progetto e vuole puntare sui giovani in questo percorso di crescita. La Juventus l'anno scorso ha fatto annata importante. Noi siamo sicuri che lui sia il più talentoso di tutti"