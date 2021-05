La situazione rispetto a qualche giorno fa non si è ribaltata ma è cambiata sensibilmente. Ora la Juve può a ragione sperare nella Champions, se raggiunta insieme alla Coppa Italia darebbe comunque un senso diverso a questa stagione. Così Andrea Pirlo fa il punto alla vigilia della partita con l'Atalanta.- "Sai quando giochi contro di loro dove va a finire la partita, impongono ritmo quasi europeo. Non credo sarà diversa dalle altre partite con l'Atalanta"- "Testa solo alla finale, ce la siamo meritata, al resto penseremo da giovedì"- "Non giocherà e non sarà a disposizione, ha avuto un problema al ginocchio"- "Pensiamo a giocare queste due partite. Del mio futuro ci sarà tempo di parlare"- "Kulusevski può essere una soluzione, poi domani decideremo chi far partire dall'inizio"- "Stiamo bene, i dati ci danno ragione, la squadra corre più degli altri e sprinta più degli altri. Anche nell'ultima partita abbiamo corso bene. Ma in questo periodo è la testa quella che serve di più"- "Abbiamo avuto la fortuna di giocare due volte in Champions con gli spettatori e la differenza si nota. Avere pressioni può aiutare"- "Sta bene, si è allenato bene. L'altro giorno non c'è stato modo di metterlo in campo, è a disposizione per giocare"- "Sarò stato fortunato rispetto a lui se al primo anno ho fatto due finali e lui solo due nonostante grandi capacità che ha dimostrato in questi anni. Sono due percorsi diversi, abbiamo due caratteri diversi, si sta togliendo grandi soddisfazioni, ha portato l'Atalanta a un certo livello ed è riconosciuta in tutta Europa. Io sono solo all'inizio"