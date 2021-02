presenta così-Crotone in conferenza stampa dopo i due pesanti ko di Napoli e Oporto. Questi i temi principali toccati dal tecnico della Juve.“Sfida importante per continuare il cammino e riprendere la corsa scudetto. Non sarà facile, il Crotone nonostante non abbia trovato risultati ha sempre mantenuto la propria filosofia, sta facendo vedere cose interessanti”​- "Buffon giocherà. Dybala invece non sarà disponibile, anziché migliorare bisognerà aspettare qualche giorno"- "E' disponibile, vedremo come utilizzarlo"- "Sta meglio, ha avuto un problemino ma penso sia recuperabile per domani. Era deluso per la partita di mercoledì sera ma bisogna andare avanti, si deve reagire. Abbiamo parlato, anche se si sbaglia si deve cercare di fare meglio"- "La mancanza di Arthur si fa sentire, unico con caratteristiche diverse rispetto agli altri centrocampisti. Possiamo provare più soluzioni con Ramsey, Bentancur, Fagioli. Si possono adattare al sistema di gioco, non con le caratteristiche di Arthur ma a loro modo. Domani cercheremo di trovare la soluzione migliore per fare bene. Il suo problema va valutato giorno dopo giorno, il suo problema non ha tempi di recupero effettivi, bisogna sperare che con le cure che sta facendo possa tornare presto"- "Col presidente ci parliamo dopo ogni partita, poi era con noi a Oporto e ne abbiamo parlato subito. Non è intervenuto, non ce n'era bisogno, non serviva nessuno scossone perché sapevamo di non essere stato da Juventus. Non sono d'accordo che a Napoli sia stata fatta una brutta gara, abbiamo perso senza subire un gol in porta. Io avevo alzato la voce già dopo il primo tempo, non mi era piaciuta la gara, quando siamo rientrati non abbiamo nemmeno avuto modo di prendere in mano la gara perché quei 10 secondi di blackout ci avevano portato al secondo gol subito. Quando sai di avere sbagliato non c'è bisogno di alzare la voce"- "Sta meglio, era deluso anche lui perché non era riuscito a trovare la posizione in campo. Però sta facendo una buona stagione, ricordiamoci che è al primo anno in una grande squadra, può capitare che il nervosismo possa venire fuori in queste gare così importanti"- "Ha un problemino con cui deve convivere, è una roccia e sta stringendo i denti anche perché siamo obbligati"- "Venivamo da tante vittorie, era normale che prima o poi ci sarebbe stata una falsa partita o una battuta d'arresto. Non sono preoccupato, giocare 15 partite in 40 giorni è normale ci siano infortuni e che si possa pagare in lucidità. Ora siamo qua e dobbiamo lottare per centrare i nostri obiettivi"- "I gol su punizione fanno comodo perché tante volte risolvono partite, i calci piazzati ti fanno vincere o sbloccare partite contro squadre che si chiudono. Ronaldo si sta allenando, sta cercando di migliorare il tiro, è sereno"- "Lo guarderò, partita bella da vedere, importante. Se capita un pareggio meglio ancora. La più attrezzata l'Inter? Non lo so, tutte le squadre che lottano per lo scudetto sono attrezzate, l'Inter non giocando le coppe può avere questo vantaggio"- "Sta leggermente meglio""Sono giocatori della prima squadra, siamo in pochi, se ci sarà bisogno possono giocare dall'inizio"