Tre vittorie di fila e finalmente l'occasione per pareggiare calendario e accorciare in classifica sull'Inter: così la Juve si prepara alla partita con il Benevento. Questi i temi toccati da Andrea Pirlo in conferenza stampa.- "Gara particolare, importante, viene prima della sosta e i ragazzi potrebbero già pensare a quello. Il Benevento non sta attraversando un ottimo momento ma è una squadra importante, cercherà di fare risultato, conosco bene l'allenatore (Inzaghi, ndr) e dovremo stare molto attenti"- "Spero di recuperare Dybala durante la sosta, avrà una settimana o due di tempo per rimettersi con la squadra. Purtroppo lo abbiamo avuto pochissimo, sto parlando con lui, ha voglia di giocare, lo vedo sereno e voglioso di dare il contributo e speriamo che sia un grande acquisto per il rush finale".- "Buffon sta meglio, si è allenato, vedremo se potrà giocare o no. Fuori Ramsey, Demiral e Alex Sandro"- "Possiamo mettere pressione all'Inter, dipende solo da noi, dobbiamo fare una grande partita e conquistare i tre punti"- "Ha ancora un anno di contratto e siamo felici possa continuare a giocare con noi ancora un'altra stagione. Ha segnato un sacco di gol ed è indiscutibile"- "Sta bene, ha recuperato bene dopo l'ultima partita, a Cagliari magari era stanco e partirà dall'inizio come Kulusevski"- "Mi ha convinto il sistema con tutti loro, non avevo dubbi. Non era una sorpresa per me, quando tutti si sacrificano sia in fase offensiva che difensiva poi diventa tutto più facile"- "Con la squadra ho parlato, analizziamo sempre il momento e il futuro. Sappiamo che dobbiamo cercare di vincere più partite possibile, dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro sapendo che abbiamo la possibilità di vincere tutte le partite e così facendo potremmo mettere pressione su chi ci sta davanti"- "Siamo stati informati come tutti gli altri, abbiamo accettato come lo abbiamo accettato sempre. Come abbiamo giocato noi anche altre squadre hanno giocato con dei malati, in questo caso è però intervenuta l'Asl. Diciamo che l'Inter è stata fortunata visto che potrà recuperare i malati durante la sosta senza nemmeno mandarli in Nazionale"- "Se ne parla tanto anche dopo il gol subito dall'Atalanta a Madrid ma quello era un rilancio sbagliato, i vantaggi sono più degli svantaggi"- "Sta meglio, cerchiamo di centellinare un po' gli allenamenti, a volte li finisce e a volte si ferma per precauzione. Oggi è più una mezzala di costruzione, un regista che si abbassa e agevola il lavoro del compagno di reparto. In futuro potrebbe essere anche un play davanti alla difesa"- "Anche lui meglio, ha avuto anche lui qualche giorno in più per recuperare, ha trovato beneficio nel lavoro interno"