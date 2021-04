La vittoria col Napoli ha dato ossigeno alla classifica e alla posizione di Andrea Pirlo. Alla vigilia del match con il Genoa, così il tecnico bianconero fa il punto della situazione in conferenza stampa.CONTINUITA' - "La cosa che più mi ha soddisfatto col Napoli è stato lo spirito, dobbiamo mantenere stesso atteggiamento anche col Genoa"TURNOVER - "Szczesny torna titolare, Dybala non credo possa partire dall'inizio e ha ripreso a giocare solo l'altra sera"FUTURO - "La mia serenità è uguale a quella di prima, il mio obiettivo non cambia. Abbiamo il dovere di vincere queste partite, domani gara importante per dare continuità"ARTHUR - MCKENNIE - "Stanno bene, hanno lavorato col gruppo. Arthur ha lavorato bene, anche se in alcune parti di allenamento è stato risparmiato"DEMIRAL - "Non sta ancora bene, ha bisogno di lavorare dopo il Covid, non ha minutaggio e veniva anche da un infortunio"CHIESA - "Gli do consigli tattici, tecnici, su quello che voglio in campo. Lui è molto bravo nell'uno contro uno, nell'andare negli spazi, ma deve migliorare nella gestione del pallone. Ragazzo bravo, che ascolta, ha fame di calcio"DYBALA - "Giocatore importante, purtroppo non l'ho mai avuto quest'anno. Adesso ci godiamo il momento e pensiamo al presente, che è più importante del futuro. Ha ancora un anno di contratto, può fare la differenza"SCOSSA - "Dovevamo darcela da soli già mesi fa, dobbiamo dare continuità, non serve a niente la vittoria col Napoli se non vinciamo domenica"TRIDENTE - "Spero di averli tutti a disposizione, quando avremo l'occasione ci sarà spazio per vederli insieme"DRAGUSIN - "Contento del rinnovo, è un ragazzo di grande prospettiva, ha ampi margini di miglioramento, giusto puntare su di lui"KULUSEVSKI E RAMSEY - "Stanno bene, sono disponibili"CUADRADO - "Può essere un'opzione, che giochi davanti o dietro vedremo"CHIELLINI - "Sta bene, ha recuperato bene, lo vedremo in campo dall'inizio e ha dato grande disponibilità"Seguono aggiornamenti