Dopo ogni sconfitta, la Juve di Andrea Pirlo ha sempre vinto la gara successiva. Da qui ripartono i bianconeri, con il tecnico che presenta così la sfida di Champions con il Porto.- "Sarà complicata. Il Porto è una squadra che difende molto bene, hanno avuto cinque volte di fila la porta inviolata, squadra compatta in stile Atletico Madrid. Bisognerà essere pazienti. Porto diverso rispetto a noi, cambia tra campionato e Champions, dove è più difensivo. Può cambiare anche modulo, abbiamo studiato tutte le soluzioni possibili. Noi cerchiamo di giocare in altro modo, a tutti piace attaccare ma bisogna anche difendere".- "La Champions una competizione particolare, ho avuto fortuna di giocarla per tanti anni e quando giochi ti accorgi della differenza col campionato. Dipende da come ti trovi, fisicamente, è molto importante arrivare con la testa libera e mentalmente bisogna essere concentrati per 180 minuti. Dagli ottavi in poi tutti sognano di arrivare in fondo. La Champions è un obiettivo, è anche un sogno perché è importante ma non tutti i sogni si avverano, importante è crederci. Ha sempre un sapore particolare, dagli ottavi in poi l'adrenalina sale a mille, purtroppo non posso giocare per dare una mano ai miei ragazzi ma loro sono molto più bravi di me. Domani non sarà decisiva".- "Abbiamo vinto la Supercoppa, siamo in finale di Coppa Italia, siamo in corsa in campionato e Champions. Puntiamo a vincere tutto, siamo a metà stagione e siamo in corsa su tutto, questa è la cosa più importante".- "Mancato solo il risultato, non siamo preoccupati".- "Tutti convocati, viaggeranno con noi. Bonucci non è disponibile, oggi ha avuto un altro problemino che valuteremo nei prossimi giorni. Ramsey è disponibile, Dybala non è pronto"..- "Torna a casa, in Portogallo avrà ancora di più quella voglia di fare gol. Vorrà far vedere chi è Cristiano Ronaldo".- "Alvaro non è nel periodo migliore, ma lo conosciamo. Ha dei momenti in cui non sta bene fisicamente, in questa fase non è stato al 100% e ha fatto fatica a recuperare. E' contento, gli serve solo un gol come a tutti gli attaccanti. E' un ragazzo sensibile, quando vive questi momenti tende a buttarsi giù, ma noi siamo contenti. Valuteremo se domani far giocare Kulusevski o Morata".- "Non ho ricordi particolari, abbiamo giocato tante partite contro di lui, era un grande giocatore di tecnica e forza. Una classica ala portoghese, perché penso a Figo, Simao, tanti esterni bravi nell'uno contro uno. Ha fatto molto bene da giocatore, ora sta facendo bene da allenatore e sta dimostrando tutto il suo valore".