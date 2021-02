Nel bel mezzo del tour de force, Andrea Pirlo fa il punto sulla situazione della Juve alla vigilia del match con la Roma. Questi i temi principali toccati dal tecnico bianconero.ROMA - "Sarà una partita contro una squadra che propone uno dei miglior calcio in Italia. Bisognerà essere bravi e sbagliare poco per non dargli la libertà di partire in contropiede. L'andata?Ne parlavo con i miei collaboratori, rispetto all'andata non mandavamo a saltare McKennie, calciava i piazzati Kulusevski, significa che non conoscevamo benissimo i nuovi...poi abbiamo scoperto che Kulusevski non è un grandissimo calciatore di corner e McKennie è un grande saltatore, per esempio"DYBALA-RAMSEY - "Dybala a parte, Ramsey ha fatto qualcosa con noi ma non sono a disposizione"PRESTAZIONI - "Siamo migliorati molto sull'aspetto mentale, sicuramente la sconfitta di San Siro ci ha aiutato per capire che bisogna essere sempre concentrati nonostante gli impegni ravvicinati. Se non siamo al top facciamo fatica. Ma stiamo migliorando, anche sulle tassazioni. Si può sempre migliorare, purtoppo c'è poco tempo. La perfezione è difficile trovarla, manca sempre qualcosa, lavoriamo per migliorarci partita dopo partita e lo stiamo facendo, siamo più equilibrati, abbiamo trovato il nostro modo di giocare con movimenti ben definiti"RONALDO - "Sapevo del professionista e del calciatore, però vederlo allenare tutti i giorni è stata una sorpresa. Ha ancora passione e si diverte, è la cosa principale quando hai stravinto tutto e battuto ogni record, significa che sei un eroe. Come Buffon, Bonucci, Chiellini..."Seguono aggiornamenti