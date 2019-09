Ci pensa Miralem Pjanic a suonare la carica in casa Juve verso la partita di Champions con il Bayer Leverkusen di domani sera.



150 PALLONI - "E' una cosa chiesta dal mister appena arrivato. Sicuramente tocco molti più palloni, più i giorni passano e più riusciamo a capire cosa vuole Sarri. Sono cambiate tante cose rispetto a prima. Vedo la squadra in continua crescita, non tutto può essere perfetto in questa fase. Avanti nel tempo la squadra sarà ancora più forte. Io mi trovo bene, sono molto più cercato dalla squadra. Poi se riuscirò a toccare 150 palloni bene, altrimenti basta che la squadra giochi bene. Allegri chiedeva di cercare spesso gli esterni alti, il modo di giocare adesso è diverso"



AL TOP - "Il mio obiettivo è diventare tra i migliori al mondo, gioco in un club che vuole competere al top nel mondo. La mia storia è cresciuta step by step, ho sempre fatto in modo di voler crescere e imparare. Si, oggi mi sento un giocatore importante, ma non sono io che devo giudicarmi e vorrei diventare ancora più forte. Vincere aiuta a farti diventare anche più grande"



ESPERIENZA - "Tutti i giocatori che sono nella Juve, sono tutti pronti per raggiungere gli obiettivi che abbiamo. L'età o l'esperienza non sono un problema, in certe partite questo ti aiuta eccome. Abbiamo una buona media, il gruppo vive tutto questo molto bene"