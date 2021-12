Tocca ad Adrien Rabiot presentarsi in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Malmoe.



MALMOE - "Dobbiamo vincere, hanno una buona squadra"



RUOLO - "Sono un centrocampista centrale, ma mi adatto. Preferisco giocare centralmente, ma per aiutare la squadra posso giocare sulla fascia. Devo solo adattarmi a quello che vuole il mister"



GOL - "In questa stagione non ho ancora segnato né fatto assist, so che devo fare qualcosa in più. Ne stiamo parlando"



BILANCIO - "Ho fatto cose bene, a volte no. Ma penso di essere cresciuto soprattutto tatticamente, qui giochiamo in un modo diverso che in Francia. Sono contento"



FISCHI - "Faccio questo lavoro da dieci anni, so com'è il calcio, sono sereno e devo concentrarmi su quello che serve alla squadra"



MIGLIORAMENTO - "Credo anche io di poter avere tanti margini di crescita, sono ancora giovane e posso migliorare. Devo trovare il modo per farlo"



CLASSIFICA - "Stiamo provando a giocare meglio, abbiamo compiuto un passo avanti e dobbiamo continuare così. Ci sono ancora tante partite da giocare fino a maggio"