Cristiano Ronaldo rompe il silenzio, presentandosi in conferenza stampa all'Old Trafford proprio alla vigilia del super match con la sua ex squadra, lo United. Questi i temi toccati dal fuoriclasse portoghese.COMPLOTTO - "Non penso che vincere i trofei individuali sia importante. Io devo concentrarmi sulla Juventus, mi piace molto giocare qui e la squadra è fantastica. Vincere qualcosa come individuo non è un'ossessione, ne ho già vinti tanti in passato".REAL - "Non voglio paragonare Juve e Real Madrid. Sono tutte e due squadre incredibili. Ho fatto un grande percorso al Real, ora sono alla Juve e sono felicissimo. Ho giocato allo United, al Real e alla Juve, mi considero felice e fortunato"UNITED - "Sarà una partita difficile, lo United è un'ottima squadra. Ma noi siamo alla Juvenuts, abbiamo possibilità di vincere se giochiamo bene e ascoltiamo il mister. Lo United va rispettato, ha esperienza, è una squadra fantastica. Tornare a Manchester è una grande emozione, abbiamo vinto tanto e mi ricordo ancora il grande affetto della città"REAL MADRID - "Tutto il mondo sa della storia che abbiamo avuto al Real MAdrid. Noi dobbiamo pensare solo alla Juventus, non è questo il momento e non sono io la persona giusta per parlare dei propblemi del Real"CHAMPIONS - "La Champions non inizia ora, è iniziata due partite fa. Sono contento di essere tornato a disposizione, pensiamo a continuare a vincere. Solo questo".ESEMPIO - "Io so che posso dare un esempio in campo e fuori dal campo. Mi sento un uomo beato: gioco alla Juve, ho quattro figli, il resto non turba".NON ESULTA - "Quattro anni fa non ho esultato? Domani uguale"CASO STUPRO - "Sono un uomo contento, felice. Ho rilasciato una dichiarazione qualche settimana fa, mi sento fiducioso e credo nel lavoro dei miei avvocati. Mi sto godendo la mia vita, ci sono delle persone che si occupano di tutto il resto. E poi verrà fuori la verità"Seguono aggiornamenti