Alla vigilia di Lecce-Juventus c'è Maurizio Sarri a fare il punto in casa bianconera. Questi i principali temi toccati in conferenza stampa.



TURNOVER - "In questo momento non è che siamo in tantissimi, l'ultima volta eravamo in 19 con tre portieri. Qualcosa cambieremo"



DE SCIGLIO - "Da due-tre giorni si sta allenando on il resto del gruppo, ma è inattivo dal 31 agosto, ha bisogno di un po' di tempo per essere efficiente dal punto di vista competitivo, ma lo è dal punto di vista clinico"



RONALDO - "Il mio colloquio con Ronaldo è giornaliero, parliamo dei numeri dati da medici e preparatori atletici. Poi capiremo quando riposerà, non so ancora quando"



PUNIZIONI - "Punizioni per il destro sono di Ronaldo e Pjanic, poi decidono loro, è normale ci siano due opzioni. Sono due giocatori con numeri importanti, la scelta è tra loro due su chi batte"



CLIMA - "Se la temperatura è elevata può incidere sui ritmi, è innegabile. A Firenze abbiamo sofferto parecchio questo tipo di situazione, il calendario è questo ma bisogno abituarsi e sopperire a questa difficoltà, perché noi da un po' ci alleniamo con temperature ben diverse"



DOUGLAS COSTA - "Non decido io su queste cose, spetta allo staff medico. L'unico controllo ecografia era completamente negativo, probabilmente non ci sono le condizioni per farlo allenare col resto del gruppo. Douglas è in riatletizzazione, ancora a disposizione staff medico e non tecnico. Non so valutare rientro"



LECCE - "Squadra che spesso riesce a mettere in difficoltà gli avversari. Ci sono un paio di componenti pericolose, ha una propria fisionomia e gioca a calcio"



DYBALA - "Se si parla di esplosione per la doppietta facciamolo, ma se si parla di prestazione dico che Dybala ha sempre fatto bene. Mi aspettavo una prestazione di alto livello da parte sua perché è in grado di farlo, non avevo dubbi"



DIFESA - "Piano piano bisognerà far riposare qualcuno, finora Bonucci è sempre stato su parametri di buon livello. Non sarà sempre possibile farlo giocare, prima o poi qualcosa bisognerà cambiare anche dietro, vediamo se l'occasione giusta possa essere una delle prossime due partite"



PJANIC - "A me è sempre piaciuto, giocatore di grande qualità, io gli ho chiesto qualcosa di leggermente diverso ma non gli ho stravolto la vita in campo. Lo ha fatto bene, si sta esprimendo su altissimi livelli. Se mi aveste chiesto qualcosa su di lui un anno o due fa, avrei dato la stessa risposta. Come ha detto lui può diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo".