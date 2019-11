La Juve perde pezzi ma vince sempre. E ora arriva l'Atletico Madrid a contendere il primo posto del girone ai bianconeri. Così Maurizio Sarri fa il punto della situazione in conferenza stampa.



CRITICHE - "Sinceramente non leggo, quindi non mi dispiace delle critiche sulle prestazioni. Non è che per valutare la prestazione debba leggere qualcosa, provo a farlo il meno possibile. Ogni tanto mi imbatto in articoli di grande intelligenza, ma solo ogni tanto. Prima ero un talebano, ora sbaglio perché adatto il gioco alle caratteristiche dei giocatori. Quindi mi estraneo. Anche io vorrei vedere la squadra più continua, poi bisogna tenere in conto le caratteristiche dei giocatori. Sicuramente dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista, ma non è che si debba andare per gusto personale contro le caratteristiche della squadra che io credo vada accompagnata. In questo momento siamo in grado di giocare solo a sprazzi come vogliamo, i margini di miglioramento sono abbastanza ampi ma li troveremo tra alti e bassi"



ATLETICO - "Penso che se giochiamo cercando di non prenderle o pareggiare, alla fine rischi tantissimo. Dobbiamo giocare senza fare calcoli. L'Atletico sta cambiando, palleggia molto di più, le qualità tecniche son superiori e cerca gioco diverso rispetto al passato, è difficile da affrontare. Se pensiamo che siamo già qualificati allora siamo morti, dobbiamo capire che arrivare primi o secondi è diverso"



SIMEONE - "L'Atletico gioca in un contesto difficile, come succede a Real e Barcellona. Riesce sempre a essere competitivo, ha anche vinto. Il percorso di Simeone all'Atletico è da applausi"



CRISTIANO - "Il mio rapporto col giocatore è buono, poi se si arrabbia per un cambio la penso come Simeone e significa che ha una forte motivazione. Ormai sono 25 anni che vedo giocatori uscire incazzati dopo una sostituzione, non mi fa né caldo né freddo"



INFORTUNI - "Ronaldo si è allenato con i compagni ieri, sembra in crescita, poi valuteremo tra oggi e domani se avrà recuperato completamente. Penso e spero che non ci siano ripercussioni. De Ligt e Bernardeschi sono da valutare, molto dipenderà dalle loro sensazioni del momento, bisogna vedere quanto il dolore sarà sopportabile"



TRIDENTE - "E' difficile per le caratteristiche dei tre. Gonzalo è un attaccante puro, Ronaldo è il centravanti più forte del mondo ma parte da sinistra, Dybala non è un trequartista ma è un attaccante. Poi se c'è bisogno durante la partita possiamo fare di tutto, ma dipende dalle contingenze. Abbiamo tre attaccanti forti e credo sia l'ideale per gestirli, con le rotazioni stanno trovando posto tutti. Sanno tutti e tre giocare molto bene a calcio, non vedo grandi problemi"