Primo trofeo in palio per la Juve nell'era Sarri. E il tecnico bianconero presenta così la sfida alla Lazio in Supercoppa.



PERCORSO - "Io non so se siamo più avanti o indietro rispetto alle aspettative. So solo che ultimamente in allenamento e in partita mi sto divertendo, è fondamentale. Questo vuol dire che la squadra propone il calcio che ho in mente, vuol dire che ci sono ancora tanti difetti ma che c'è la voglia di correggerli. Gli obiettivi sono utopici, così saremo sempre scontenti e avremo sempre voglia di migliorare"



CONTINUITA' - "Ce l'abbiamo, veniamo da due partite con un grande primo tempo e un secondo di gestione con qualche problema in più dal punto di vista tattico. Ma fa parte del percorso e in minima parte del modulo che è molto dispendioso"



ALLEGRI - "Le sue parole non mi infastidiscono, spero che i presidenti non gli diano ragione altrimenti i nostri salari diminuisco. Credo che un allenatore debba incidere nel livello di organizzazione della squadra pur tenendo in considerazione le caratteristiche dei giocatori, ma sono opinioni personali"



TRIDENTE - "Non lo so ancora, ieri c'era parecchia stanchezza, vedremo dopo l'allenamento"



FINALE - "La sento come le altre finali che ho giocato, l'anno scorso ne ho giocate tre. Bisogna stare attenti agli episodi, che possono darci grandi motivazioni"



ARABIA - "Cosa significa? Non lo so, ho smesso di seguire la politica, non mi interessa. Per come vivo il calcio a me piacciono le tradizioni, domani vedrò il clima che si respira allo stadio e poi risponderò"



INFORTUNI - "Chiellini ha tempi prestabiliti, fino a febbraio non sarà a disposizione. Szczesny è a disposizione. De Sciglio sta bene. Ramsey e Douglas Costa sono già rientrati, ma devono crescere dal punto di vista della condizione. Fuori ci sono Chiellini e Khedira, reduci da interventi chirurgici al ginocchio"



GOL SUBITI - "Nelle ultime tre partite abbiamo subito due gol, di cui uno a tempo scaduto, non subiamo gol ogni cinque minuti. Abbiamo alzato la linea difensiva, invece subiamo gol quando siamo bassi, è difficile da capire. Abbiamo margini di miglioramento, dobbiamo lavorarci"



LAZIO - "Partita secca, il campionato è un'altra storia, nella partita secca la Lazio è ancora più pericolosa. E' incredibile che non sia finita in Champions l'anno scorso. Non credo che questa partita possa influire per i prossimi mesi"