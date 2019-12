Penultimo sforzo del 2019 per la Juve. I bianconeri, nuovamente in testa alla classifica, anticipano la prossima giornata sul campo della Sampdoria per poi dedicarsi alla Supercoppa. Nei giorni in cui tiene banco il tridente Dybala-Higuain-Ronaldo, così Maurizio Sarri presente la sfida ai blucerchiati.



TRIDENTE - “Sarebbe tridente anche con Douglas Costa. Comunque non lo so, voglio vedere la condizione dei giocatori. Mi serve almeno un allenamento prima di capire come affrontare la Sampdoria”



CALENDARIO - “La Lazio è a riposo? Dicono sempre che mi lamento, se c’è stato un errore è stato a monte, le scelte sono queste e va bene così’



SZCZESNY - “Sicuramente fuori? Non lo so, ma è probabile’



TURNOVER - “Ieri non si poteva valutare. In linea generale i nostri tre attaccanti stanno bene, poi abbiamo giocatori che si stanno reinserendo dopo un infortunio come Douglas e Ramsey, valuteremo con loro e con i medici”



CENTROCAMPO - “Rabiot è in crescita, credo abbia anche bisogno di giocare ancora. Stiamo chiedendo un sacrificio a Matuidi, che spende moltissimo. La sensazione è che Rabiot abbia bisogno di giocare. Il modulo che stiamo utilizzando è dispendioso per i centrocampisti, al di là degli interpreti. Per novanta minuti è più difficile. Quando ci sono tutti e tre gli attaccanti è importante tenere pressione alta, serve grande predisposizione mentale a cercare di recuperare subito palla”



LIONE - “In questo momento mi interessa zero, li affronteremo tra due mesi e in mezzo ci saranno quindici partite, pure il mercato. Può cambiare tutto. Avevamo la paura del Real Madrid, le altre si equivalevano”



RAZZISMO - "A livello di addetti ai lavori credo ci sia già grande attenzione, poi serve sensibilizzare opinione pubblica. Ma parlare di un dipinto o di una pagina di giornale non mi interessa"



SAMPDORIA - "Sappiamo tutti quanti è importante per loro aver vinto il derby, troveremo squadra con entusiasmo. Partita difficile, le squadre di Ranieri sono sempre di livello, servirà una partita di grande livello"