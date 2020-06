Conferenza a invito per la Juve e Maurizio Sarri prima della finale di Coppa Italia. Così il tecnico bianconero ha risposto alle domande di una ristretta cerchia di giornalisti scelti dalla società prima della sfida al Napoli.- "Dal punto di vista dell'intensità dopo cinque giorni dico che non ci possono essere grossi miglioramenti. Sono tutte partite particolari, diventano tutte difficilissime, sia dal punto di vista mentale"- "Ho visto un Napoli che ha cercato di prendere alti gli avversari, poi non so se sia adeguata alle condizioni fisiche o al risultato e ha aspettato bassi. Vediamo che atteggiamento adotteranno, sono una grande squadra, che negli ultimi tempi ha battuto con Inter, Juventus e pareggiato col Barcellona.- "Dybala falso nueve? Non è che con Ronaldo centravanti diamo grandi punti di riferimento, sono posizioni difensive poi in fase offensiva hanno ampia libertà. Noi non abbiamo un attaccante centrale tipico, proviamo entrambe le soluzioni e vediamo con quale partire che poi sarà diversa da quella con cui arriviamo. Anche Ronaldo ha fatto bene mezzora e poi è calato, tutto nella norma, il talento è cristallino non può essere inficiato dall'essere tre metri dentro o fuori"- ", può sembrare semplice a chi parla di Champions ma è difficilissimo"- "Dirò che abbiamo giocato sette mesi e poi tre di lockdown per giocare queste partite, dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo. Se non è il 100 ma il 90, allora diamo il 90. Già un merito essere in corsa per tutto, ora tiriamo fuori quel qualcosa in più per prendere più trofei che passiamo"- "In stagione abbiamo sbagliato 4-5 prestazioni e ci sono per quasi tutte le squadre, il nostro percorso è stato buono,, era dal 1955 che non c'era questa media punti. Dopo tre mesi ho trovato ragazzi migliori, più sorridenti, aperti, disposti al dialogo, anche io mi rendo conto di essere più paziente con loro e credo che sia dovuto al percorso fatto negli ultimi mesi"- "Abbiamo fatto 25-30 minuti con una superiorità territoriale importante, abbiamo preso partita in mano con determinazione e cattiveria prima che venisse condizionata da preparazione e risultato, c'erano i presupposti per non spendere tutto e arrivare ugualmente in finale"- "Vediamo oggi ma penso non sia recuperabile, fino a ieri completamente differenziato"- "Ieri primo giorno per 20 minuti insieme ai compagni, vediamo se ci sia disponibilità almeno per un piccolo spezzone"- "E' un grande giocatore, era chiaro sarebbe arrivato a questo obiettivo che prima aveva Hamsik, quindi due di diritto nella storia del Napoli. Mertens ha fatto benissimo, ha avuto capacità di trasformarsi con le qualità di base che aveva è esploso definitivamente"- "Mi piace parecchio, non sono sorpreso perché aveva fatto bene al Milan"