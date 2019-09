Si avvicina la supersfida con l'Inter, ma Maurizio Sarri pensa solo al Bayer Leverkusen. Il tecnico bianconero presenta così la sfida di Champions in conferenza stampa.



TURNOVER - "Se uno ha le idee chiare sul Bayer Leverkusen non può pensare all'Inter. E' una squadra forte, in Bundesliga ha il miglior possesso palla e valori fisici, per noi sarà difficilissima. Pensare all'Inter sarebbe un errore clamoroso"



HAVERTZ - "Giocatore che unisce grandi qualità fisiche a quelle tecniche, ora sta giocando trequartista o attaccante esterno, mi sembra completo, potrebbe giocare anche da centrocampista totale. Vedere che è solo un '99 ti fa pensare che sicuramente diventerà tra i più importanti giocatori d'Europa"



CHAMPIONS - "Dobbiamo scendere in campo per l'obiettivo massimo, sapendo che può coinvolgere altre 9-10 squadre che hanno la stessa nostra forza. Gli episodi potranno essere fondamentali, pur avendo un obiettivo solido poi ci sono tanti fattori che intervengono. Non mi porrei obiettivi se non quello del passaggio del turno, chiaro che vogliamo arrivare fino alla fine. Giocare la Champions è il top, bisognerebbe anche riuscire a divertirsi, non vorrei prevalesse senso di pesantezza senza motivo, sappiamo che in questo momento storico non è semplice per una squadra italiana favoritissima, per forza di cose lo possono essere solo le inglesi"



RAMSEY - "Sta facendo bene, sta venendo fuori da un infortunio brutto, lungo, che gli è costato mesi di inattività. Ha ancora margini di miglioramento, visto che ha giocato tre spezzoni di partita dopo lunghissimo periodo di assenza. Mi ha sorpreso positivamente, ma ha ancora margini di crescita"



INTER - "Da domani sera alle 23 inizieremo a pensarci"



CRESCITA - "Sono sempre della mia idea, a Brescia abbiamo fatto meglio che con la Spal. Siamo stati sotto, abbiamo sofferto, contro una squadra che sta bene e lo ha dimostrato anche a Napoli. In queste due partite è aumentata la nostra facilità di palleggio, adesso dobbiamo cambiare fase e dobbiamo velocizzare questo palleggio. Dobbiamo pensare alla concretezza offensiva, perché secondo la nostra società di statistiche abbiamo avuto 21 occasioni da gol nelle ultime due partite segnando solo 4 gol, sono troppo pochi, si deve migliorare in termini di cattiveria"



DYBALA-RONALDO-HIGUAIN - "Vediamo, è un'ipotesi affascinante poi però bisogna vedere tutto. Per chi siede al bar è bellissima, noi dobbiamo valutare tutto. Io spero che la squadra possa essere pronta per uno spezzone di partita"



DATI - "Nelle ultime partite abbiamo dati in miglioramento sotto tutti i punti di vista, quantitativi e soprattutto qualitativi. Confrontare dati fisici da una partita all'altra è abbastanza difficile, ci sono fattori che condizionano: cambia il tempo effettivo, cambia lo spazio occupato. Poi la condizione fisica è strettamente legata anche a quella mentale, se si parla di puri numeri però i dati sono confortanti. Anche se non paragonabili a quelli del Leverkusen, che sono straordinari"



RIPOSO - "Non so chi abbia bisogno di fermarsi, valuteremo in allenamento"