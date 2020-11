Difesa in emergenza, imbarazzo della scelta in porta. Ma il titolare della Juve è Wojciech Szczesny, che presenta così il match di Champions con il Ferencvaros.



PARTITA - "Mi aspetto partita molto difficile contro avversario tosto, cercando di continuare il nostro percorso di crescita. Abbiamo visto buoni segnali contro il Cagliari, la cosa importante resta il risultato e dobbiamo fare di tutto per portare a casa i tre punti"



PRESTAZIONE - "Contro il Cagliari mi è piaciuta molto la pressione in avanti, abbiamo anche creato tante occasioni giocando un bel calcio. Vorrei che si potesse fare la stessa cosa per 90 minuti e diventare così una grande squadra"



ASSENTI - "L'assenza di giocatori come Bonucci e Chiellini è sempre dura, ma dal punto di vista della squadra non cambia nulla. Abbiamo tanti leader"



FERENCVAROS - "All'andata non credo che il loro portiere abbia commesso due errori ma solo uno, è un giocatore forte"



PIRLO - "Sicuramente si è già creato un bel rapporto...però trovo difficile parlarne con lui vicino, se dico una parola sbagliata gioca Pinsoglio... (ride). Vuole farci giocare in maniera moderna, europea, siamo a sua disposizione e vogliamo crescere"