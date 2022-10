Tocca a Wojciech Szczesny suonare la carica in vista di Juventus-Maccabi Haifa. Questi i messaggi lanciati dal portiere polacco.- "Dovremo avere un atteggiamento simile a quello avuto prima della partita con il Bologna. Siamo consapevoli della situazione in Champions. Dobbiamo fare 6 punti in questo doppio scontro col Maccabi per arrivare allo scontro diretto col Benfica in corsa per passare il turno"- "Sento amicizia con lui, voglio bene a Mattia. Ha passato un periodo difficile dal punto di vista fisico, è tornato qua, ha dimostrato di essere un grande portiere. Quando c'è bisogno ci dà sempre una mano"- "Credo che questo gruppo abbia tutte le qualità e tutta l'esperienza per affrontare questa sfida con grande entusiasmo. Abbiamo tutto per affrontare una grande stagione nonostante la partenza difficile"- "Ognuno deve fare le proprie scelte. Per ora un allenamento mentale del gruppo non c'è, ci pensa il mister a fare il nostro psicologo. Credo che in futuro potrà essere molto importante"- "Anche nei momenti difficili dobbiamo trasmettere entusiasmo all'ambiente. I risultati positivi che spero di poter conquistare nelle prossime partite potranno ridare entusiasmo""Non so se si vede meglio quando si sta fuori, preferisco essere sempre dentro il campo. Ci son tanti aspetti che ci hanno condizionato, bisognava comunque fare molto meglio. Io mi sono sentito non benissimo, perché per un mese mi sentivo inutile. Ora son tornato con entusiasmo"- "Io Arek lo conosco da tanti anni, è sempre stato un attaccante forte e che fa gol. Mi ha sorpreso la qualità che mette in campo, giocando un po' dietro rispetto a Vlahovic fornisce tante soluzioni. Speriamo abbia un grande futuro alla Juventus"- "Mi spinge tanto ogni giorno, i difetti li trova comunque lui"- "Quante chances? Non ha tanto senso dare percentuali, dobbiamo fare 6 punti e poi vedremo"