Il primo vero acquisto della Juventus è stato Timothy Weah, in questo momento rimane anche l'unico. Così il figlio di George si presenta in conferenza stampa, proprio il giorno prima di partire per gli Stati Uniti in tournée.- "Sono molto felice di essere qui con la Juve, è una benedizione per me e la mia famiglia. Sono molto onorato di essere bianconero. I primi giorni sono stati fantastici, è un gruppo che si prende cura di tutti i nuovi, ci sono grandi amici"- "Venire alla Juve è stato semplice, appena ho saputo dell'interesse non ho avuto dubbi. Mio papà mi ha sempre sostenuto ed è un tifoso della Juve, bella coincidenza"- "Arrivare qui era già nel mio retropensiero che sarebbe stata una grande sfida"- "Ho scoperto questa nuova posizione da esterno, mi viene naturale, cercando di adattarmi anche come difensore"- "Juan è una leggenda, un mito, guardando quello che ha fatto posso solo lasciarmi ispirare da lui e da tutti i miei compagni di squadra. Spero di poter fare del mio meglio, sono pronto per questa sfida. Nel mio cambio di ruolo mi sto ispirando proprio a Cuadrado, ho molto da imparare nella fase difensiva"- "E' uno dei miei migliori amici, mi ha fatto tante domande e se decidesse di venire dovrebbe prepararsi a lavorare tanto qui alla Juventus"- "E' il giorno del mio compleanno ed è anche il primo numero che mia mamma mi ha dato quando ho iniziato a giocare"