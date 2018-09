parla in conferenza stampa dall'Allianz Stadium alla viglia del match di campionato contro il Bologna,I bianconeri arrivano alla sfida contro la squadra dia punteggio pieno, cinque vittorie su cinque. Dall'avvio della stagione, se consideriamo anche la Champions League, la Juve ha vinto tutte e sei le partite ufficiali finora disputate: dal 1929-30, è la quinta volte che si verifica questa situazione per i bianconeri, come si vede nell'infografica"Vediamo di gestire bene la partita di domani contro il Bologna. Sta bene fisicamente e ha bisogno di giocare e continuare a fare gol. Domani giocherà anche perché contro lo Young Boys non ci sarà.""La Juve deve vincere, tutto dipende dall'andamento della partita. Con il Frosinone più andava avanti la partita e più andavano indietro loro, era normale. Domani speriamo di sbloccarla prima e la partita cambia. I ragazzi contro il Frosinone hanno creato occasioni.""Rientra Matuidi e poi scelgo uno tra Can e Pjanic. Bentancur? Deve credere di più nelle sue possibilità. Deve crederci di più e deve migliorare facendo qualche gol e qualche assist. Deve sbloccarsi e giocare più liberamente ma ha fatto una buona partita a Frosinone.""Domani gioca, mentre Chiellini riposa. Il dubbio è su Alex se non gioca lui gioca Cancelo a sinistra e Cuadrado a destre a meno che non faccia giocare Bernardeschi a sinistra.""Dobbiamo arrivare allo scontro diretto con il Napoli minimo con tre punti di vantaggio. Il Bologna ha battuto nettamente la Roma e nelle altre partite ha perso di poco tranne che con l'Inter quando hanno concesso due gol nel finale. Inzaghi è molto bravo a metterli in campo, è una squadra che sa stare in campo e rimanere in partita. Non dobbiamo essere superficiali, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento di Frosinone.""Domani gioca, ha bisogno di giocare secondo me l'altro giorno ha fatto una buona partita. Viene valutato solo se segna. Deve giocare e trovare ritmo, ha una buona condizione.""E' un giocatore della Juve a tutti gli effetti, potrei anche farlo giocare. Contro il Frosinone lo volevo buttare dentro poi abbiamo segnato e ho fatto una scelta diversa.""E' cresciuto tanto e i meriti sono solo suoi. Alla Juve ha capito che doveva migliorare fisicamente, mentalmente e tecnicamente. Ha grande entusiasmo e strapotere fisico. E' un calciatore importante per la Juve e per la nazionale.""Ci hanno dato l'ok per farlo rientrare in squadra, sarà un inserimento graduale.""Non lo sapevo, sono contento e non posso dire altro. Il premio è stato vinto giustamente da Deschamps, mentre faccio anche i complimenti a Marotta che ha vinto un premio importante. Non siamo potuti andare perché domani giochiamo non siamo riusciti ad incastrare tutto.""E' importante per l'andamento della stagione perché quando gli altri calano noi cresciamo e così abbiamo più possibilità di fare gol e vincere.""E' recuperato e può giocare dall'inizio. I cavalli vecchi quando devono correre non hanno bisogno di tanto allenamento. Li puoi buttare dentro per correre e loro corrono. Domani più di 11 non possono giocare. Devo valutare le condizioni di Cuadrado, Alex Sandro, Cancelo e devo tenermi qualche cambio in panchina.""Non è che tutte le domeniche dobbiamo avere un espulso. Anche lo scorso anno c'è stato un momento in cui abbiamo giocato in dieci per due/tre partite. L'espulsione di Ronaldo l'avete vista tutti, Douglas ha preso giustamente quattro giornate. Dobbiamo terminare le partite in undici e vincere sarà più facile".