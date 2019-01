Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla in conferenza stampa alla viglia del match di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Pjanic e Khedira sicuramente a disposizione, Mandzukic lo valuto oggi ma ci sono buone possibilità che sia a disposizione. Cuadrado e Barzagli out ma Bonucci è meno grave del previsto, possiamo averlo prima del previsto. Ci saranno cambiamenti domani, qualcuno riposerà gli altri giocheranno".



CACERES - "Se sarà tutto in ordine domani sarà a disposizione. Abbiamo tre difensori, Rugani ha giocato poco nella prima parte ma a Roma ha fatto bene. Se ci sarà Caceres saremo quattro. Pensiamo partita per partita perché quando facciamo piani poi salta tutto".



FORMAZIONE - "Dietro giocano Chiellini e Rugani, a destra Cancelo e poi uno tra Alex Sandro e Spinazzola. Centrocampo e attacco non lo so. Sabato c'è il campionato e devo gestire i minutaggi. Matuidi è quello che potrebbe giocare, domenica ha riposato. Potrebbe giocare".



MERCATO - "Non si possono fare le squadre di cento. Se manca uno giocherà un altro. All'interno di una partita che ne so che possiamo fare una partita come quella di Roma in cui si sbagliano tutti i passaggi del mondo. Succede una cosa del genere e va accettata. Nel nostro momento migliore ci siamo fatti autogol. Nel calcio ci sono imprevisti e vanno vissuti in totale serenità".



FORMULA COPPA ITALIA - "Quello che dicono io faccio. Se c'è da fare una partita secca a Begamo la facciamo. Siamo anche fortunati. Abbiamo fatto le partite secche tutte fuori. Bologna, Gedda e anche Roma. Per la classifica con la Lazio era come una gara secca ma non vuol dire che abbiamo già vinto lo scudetto. Credo sia allenante per la Champions".



RONALDO - "Parlerò oggi con lui e vedremo. Cristiano a livello di dati fisici sta facendo un'ottima annata. Anche domenica nel momento decisivo ha dato a Bernardeschi la palla del 2-0. A livello di quantità siamo sul livello di Madrid ma fa più intensità. Qui la stagione è più lunga, l'anno scorso al Real hanno iniziato a giocare a dicembre che erano a -20 dal Barcellona. Sono stati un po' in vacanza. Nelle prossime due settimane si giocherà una partita a settimana. Ci sarà tempo per recuperare". MADRID - "Sento sempre parlare di questa benedetta partita. Non sta scritto da nessuna parte che la Juve è la mega favorita e la numero uno. Sembra che la Juve stia aspettando il primo giugno per vincere la Champions. Non va vissuta così. La Champions è un obiettivo da portare a casa come campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Giocare contro l'Atletico è difficile. Se due giorni prima di Madrid ho tre con la febbre? Non lo so. Dobbiamo sapere che gli imprevisti fanno parte della normalità. Il campionato è diverso. Su 38 partite una la puoi sbagliare. Domani invece non c'è possibilità di replica. Devi essere bravo e fortunato. La Juve negli ultimi cinque anni ha fatto due finali di Champions. Speriamo che questo sia l'anno buono, speriamo. La Champions va giocata, come tutte le partite. Pensate se tutti i giorni stessimo li a pensare alla Champions. Queste partite sono di allenamento mentale per la gestione della partita prima di quelle andata e ritorno".



PERIN - "Gioca sabato, domani Szczesny per dargli continuità. Quest'anno la prima di Coppa Italia ho dovuto mettere Szczesny per preparalo a Gedda, ora devo dargli continuità. Le gerarchie della Coppa Italia quest'anno sono un po' così. L'importante è che chi gioca pari".



DYBALA - "Ci ho parlato tre giorni fa. Domenica sera ha avuto occasioni. L'azione del gol di Cancelo è la classica azione dove lui chiude l'azione. Paulo non è cambiato tanto ma con tre a centrocampo abbiamo bisogno di uno che ci dia una mano. Ha avuto occasioni di fare gol. Come tutte le cose ci vuole un processo mentale. Lui ha avuto occasioni, solo che se mentalmente sei più sfiduciato non puoi fare gol".



ATALANTA - "Non sarà semplice, hanno il miglior attacco. Domenica ha rimontato una bella partita con la Roma creando tantissimo. A livello fisico sono una delle poche squadre che sa stare al nostro livello. Ci sarà più pressione perché le partite secche le vince chi fa meno errori. Sono una squadra che fa tanti gol. E' vero che concedono anche molto. Dobbiamo sfruttare i loro punti deboli e sfruttare la nostra forza. Ilicic è in un grande momento, Gomez ora fa più il rifinitore e Zapata è in forma. Lo stadio sarà pieno e loro vorranno eliminarci. Il nostro obiettivo è andare avanti, giocarci la semifinale e poi la quinta finale consecutiva. Sappiamo che durerà molto".



GESTIONE - "Devo fare delle scelte. Ho detto ai ragazzi che se vogliamo giocare di più c'è da riempire il calendario. Durante la stagione ci sono infortuni ma anche qualcuno che ha bisogno di riposare. Se avessi la rosa corta dovrebbero giocare sempre gli stessi".