Angel Di Maria resta alla Juventus? La strada per una permanenza è ancora lunga, ma secondo Tuttosport, almeno a parole, il fantasista argentino ai compagni sta ribadendo che rimanere ancora a Torino è una possibilità che non gli dispiacerebbe affatto. In bianconero e in Italia si sta trovando bene e non vorrebbe ancora tornare in Argentina per chiudere la carriera.