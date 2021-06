La stagione 2020-21 dinon è stata per niente positiva. Il centrocampista dellaè stato a lungo alle prese con numerosi problemi fisici, con il covid e, soprattutto con un modulo, quello di, che non riusciva a valorizzarlo e che, al contrario, spesso lo ha esposto a brutte figure. Una stagione intensa, compatta e che ora vivrà l'ultima emozionante e non scontata coda, con la nazionale dell'Uruguay impegnato nella contestatissima Coppa America in Brasile e Bentancur sarà uno dei protagonisti.Agli ordini dell'eterno Oscar Tabarez,per mettersi alle spalle quest'annata disastrosa e tornare ad essere considerato uno dei migliori talenti a centrocampo del calcio non solo uruguaiano, ma anche mondiale. Sì perché oggi sulla panchina della Juventus non siede più Andrea Pirlo ma quelma giocare al meglio questa Copa AmericaLa Juve non lo ritiene infatti incedibile e a lungo, finché Paratici è rimasto nel ruolo di ds, è stato considerato laa Juve segue e valuta consapevole anche che nei discorsi economici che lo riguardano esiste anche l'ormai celebreJuniors che. Poi la contrattazione con gli Xeneizes, che portò a stabilire che, dietro il pagamento di una cifra (circa 2 milioni) annua, la percentuale sarebbe diminuita.Decisioni da prendere, rate da versare e scambi da valutare. Il futuro di Bentancur passa però prima dalla Copa America, una vetrina per sé e per la Juve.