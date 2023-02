qualificarsi per la semifinale in coppa Italia. Tra la teoria e la pratica, però, c’è di mezzo lache tra l’altro rimane l’ultimo allenatore bianconero campione d’Italia per la serie “chi l’avrebbe mai detto?”. Dopo il suo addio, infatti, sono passati tre anni in cui lo scudetto è stato vinto prima dall’Inter, poi dal Milan e quest’anno, salvo sorprese ancora più grosse di quella offerta ieri sera dalla Cremonese, sarà vinto dal Napoli, ma in ogni caso non dalla Juventus., con il rischio di finire addirittura in serie B, la coppa Italia diventa il primo e più concreto obiettivo della stagione. Con la possibilità di una clamorosa rivincita, visto che in semifinale la Juventus affronterebbe proprio l’Inter che la stagione scorsa la superò due volte, nella finale di coppa Italia e nella sfida di Supercoppa.Come sempre,perché la Lazio è una signora squadra e soprattutto per motivi psicologici perché, come ha candidamente ammesso il campione del mondo Di Maria, è difficile concentrarsi in questa situazione di incertezza.In Coppa Italia, però,Sbarazzarsi della Lazio e soprattutto eliminare poi l’Inter per battere poi in finale la vincente di Fiorentina-Cremonese, sarebbe il modo migliore per dimostrare il valore della squadra e dei suoi giocatori più importanti, assenti fin qui., sono tanti i campioni che fin qui hanno fatto soltanto gli spettatori.E se il peso delle assenze vale per il Milan campione d’Italia e in parte anche per l’Inter senza il miglior Lukaku, a maggior motivo. Anche per questo motivo la Juventus ha fatto scena muta in Champions, scivolando indove nel prossimo turno troverà il Nantes., a prescindere dal fatto che in caso di successo finale quasi sicuramente il ritorno in Europa dalla finestra della Champions sarebbe negato dall’Uefa., nemmeno indispensabile, sulla torta. Stavolta, invece, la coppa Italia sarebbe una torta, mai così sognata e soprattutto ancora più buona rispetto al passato perché sottratta all’Inter. Anche se prima del dolce il menù prevede un antipasto che non sarà leggero, visto che. E quindi, mai come stavolta, per la Juventus è vietato sbagliare.