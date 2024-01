Juve, la coppia Giuntoli-Manna studia un altro colpo: nel mirino Inaki Gonzalez

Nicola Balice

Per la Juve di oggi c'è un mercato di attesa, di nuovo. Intanto arriverà Tiago Djalò, anticipare il colpo è stato l'unico modo per battere la concorrenza dell'Inter, l'investimento è in ogni caso tale da poter rientrare nei parametri del nuovo corso bianconero. Per il resto si studiano tutte le opportunità, tra chi si cerca e chi si propone, imponendo le proprie condizioni con la sicurezza di chi sa di poter anche restare così nonostante quel doppio vuoto lasciato in organico dai casi legati a Nicolò Fagioli e Paul Pogba. Così si lavora soprattutto in prospettiva, in questo senso merita sempre un promemoria l'accordo blindato con il Buducnost Podgorica per il gioiello Vasilije Adzic. Con la Juve che continua a inseguire un colpo anche in attacco, come dimostrato dai contatti per Winsley Boteli del Borussia Monchengladbach e quel Matija Popovic che da svincolato sta creando più di un intrigo di mercato.



OCCHIO IN SPAGNA – Ma la coppia Cristiano Giuntoli-Giovanni Manna proprio non si ferma. Dalla Spagna infatti si registrano contatti pure decisamente approfonditi per Inaki Gonzalez, centrocampista del Las Palmas che proprio questo fine settimana ha celebrato il debutto in Liga nel finale della partita vinta 3-0 contro il Villarreal. Centrocampista naturale, Inaki Gonzalez ha il contratto in scadenza e fa parte dell'agenzia CAA, con cui la Juve ha ottimi rapporti. Sul piatto il progetto vincente di un passaggio graduale che prevede l'inizio in Next Gen e il resto nelle mani del rendimento dello stesso spagnolo classe 2004. Riflessioni in corso, parti al lavoro. La strada ormai tracciata è sempre la stessa.