Ladel presente che sta rincorrendo un piazzamento Champions League dovrà puntare, per forza sul talento diche tra l'altro si stanno anche sfidando a distanza (e a ritmi incredibilmente lenti) su chi arriverà per primo a quota 100 gol realizzati con la maglia bianconera. I due però stanno anche facendo la corsa l'uno sull'altro anche per la Juventus del futuro dato chee per il bilancio societario rappresenterebbero in estate un punto di svolta per i progetti futuri.Il calendario della Juventus è lineare e vedrà la squadra allenata datutt'altro che semplici contro Udinese, Milan, Sassuolo, Inter e Bologna e fra cui (dopo la gara coi nerazzurri) ci sarà ancheTutto in 24 giorni non solo per l'allenatore bianconero, ma anche per i due attaccanti simbolo di una stagione che non sta regalando grosse soddisfazioni.l'abbiamo raccontato più volte, rappresenterebbe per la Juventus unaper il bilancio gravato sia dai 31 milioni netti di ingaggio e sia dai 20 di ammortamento per il costo del suo cartellino. Insomma,ma chi può permettersi di dare all'asso portoghese sia i benefit attuali d'ingaggio che quelli fiscali dell'erario italiano?fattagli dalla Juventus e raccontata a mezzo stampa da Agnelli. Chiede più dei 10 milioni netti annui, ma in campo almeno quest'anno, ha fatto tanta, tantissima fatica. Il carico residuo a bilancio per il suo cartellino è quasi nullo e per questo(o magari l'allenatore che sta progettando di sedersi in panchina alla Continassa dopo Pirlo)Tutto in 3 settimane, la stagione della Juve può ancora essere salvata e per farlo servirà la sveglia data da almeno uno dei due gioielli d'attacco. Per il presente, e per i rispettivi futuri.