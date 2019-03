La Curva Sud della Juventus attacca, ancora una volta, la proprietà della Juventus. Senza citare il presidente Andrea Agnelli, i Drughi, poco fa, sulla propria pagina Facebook, hanno lanciato un nuovo messaggio, dal titolo 'Non ci piegheranno mai': "Sembra di vivere in un mondo che va al contrario. Ovunque, i tifosi più calorosi e fedeli vengono considerati un patrimonio della società per la quale tifano, mentre da noi, e solo da noi, la nostra presenza viene vissuta come un fastidio. Eppure ci sarebbero tutte le possibilità per comprendere che la strada intrapresa rappresenti un punti di non ritorno".



SCUDETTI COPERTI - "Noi non accettiamo nessun diktat da chi ha come massima concezione di coreografia l'esposizione di bandierine realizzate con del materiale simile ai sacchetti della spazzatura; non ci pieghiamo a chi per anni ha imposto 'diritti di segreteria' sui biglietti; noi non prendiamo lezioni di coerenza da chi rivendica i 36 scudetti per poi coprirli all'arrivo di Tavecchio e della sua banda, riproponendoli prontamente alla loro dipartita; noi non possiamo renderci partecipi di un meccanismo che vuole mettere i tifosi juventini contro altri tifosi juventini; noi respingiamo le accuse di chi insinua che la nostra presa di posizione sia dovuta al fatto che ci abbiamo tolto la bancarella, quando i proventi da essa derivanti servivano all'autofinanziamento del gruppo.". AD AMSTERDAM - "Se per andare in trasferta dobbiamo prostrarci ed essere dei burattini, preferiamo andare controcorrente e contrapporci a qualsiasi imposizione e abuso. Noi saremo comunque ad Amsterdam, non abbandoneremo la maglia che amiamo e che abbiamo sostenuto anche quando nei settori ospiti c'erano vuoti così larghi da nono credere, occupati oggigiorno dagli stessi assenti di ieri. Un modo per entrare lo troveremo, anche a costo di mischiarci nei settori riservati ai tifosi dell'Ajax".