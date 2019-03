Il leone non perde il sonno per l'opinione di cento pecore, forza e onore mister Allegri". Un messaggio che schiera la Curva bianconera dalla parte di Allegri, in giorni che vedono il suo futuro al centro di numerose voci, attaccando anche tutti i media che ne stanno parlando registrando i contatti della dirigenza juventina con nuovi allenatori.