“Per il derby della Mole, la Juventus ha autorizzato l’ingresso di bandieroni, megafoni e tamburi, un sensibile passo in avanti per trovare un accordo definitivo”, il post su Instagram pubblicato da CurvaSudJuventus1897 alla vigilia della sfida contro il Torino; gli ultras bianconeri hanno fatto sentire tutto il loro calore nelle immediate vicinanze dell'ingresso allo stadio.