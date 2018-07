La Curva Sud della Juventus ha indetto una protesta per il caro abbonamenti. Di seguito, il comunicato del gruppo organizzato.



"I Gruppi Organizzati della Curva Sud rendono noto che non parteciperanno alla tradizionale passerella estiva di Villar Perosa in programma il 12.08 e alla prima partita di campionato a Verona (Chievo), in programma la settimana successiva. Non saranno pertanto esposti i nostri striscioni, invitando tutti i club a fare altrettanto, aderendo così alla nostra civile protesta contro il CARO ABBONAMENTI e contro il CARO BIGLIETTI (proseguendo così la decisione intrapresa il maggio scorso in occasione della partita scudetto Roma-Juventus). L’invito è pertanto quello di lasciare gli spalti privi di striscioni. Una decisione quanto mai sofferta ma al tempo stesso necessaria, affinché si rifletta e si prenda pienamente coscienza che il calcio deve ritornare ad essere uno sport popolare con posti negli stati fruibili per tutti”.