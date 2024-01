Juve, la scelta di Allegri su Miretti

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri chiude al possibile prestito di Fabio Miretti in questa finestra di calciomercato. Interrogato sul tema nella conferenza stampa tenuta alla vigilia del match contro la Salernitana, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico bianconero s'è espresso così: "Di Fabio sono molto contento, in un anno e mezzo ha sempre giocato, troverà il suo spazio anche in futuro. E' un giocatore importante e può solo crescere, rimarrà alla Juventus".