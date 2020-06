Secondo quanto raccontato da Sky Sport, la Juventus si farà trovare pronta qualora dovesse aprirsi uno spiraglio per prendere Paul Pogba dal Manchester United. Al momento i numeri e le cifre dell'operazione sono molto proibitivi perché Pogba guadagna 16 milioni e per la Juventus sono ritenuti troppi; servirebbe un sacrificio per venirsi incontro, ma al momento non basta.