Dopo aver saltato il match con l'Udinese e aver lavorato a parte, Gleison Bremer oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, ed è pronto a tornare per il big match di venerdì, che vedrà la Juventus far visita al Napoli. Con tutta probabilità, il brasiliano sarà schierato da Massimiliano Allegri nell'ormai consueta difesa a tre, insieme ai connazionali Danilo e Alex Sandro. Il recupero di Bremer appare fondamentale, in ottica bianconera, per arginare la straripante potenza fisica del centravanti della squadra di Luciano Spalletti, Victor Osimhen.



Alla Continassa, Paul Pogba e Dusan Vlahovic oggi si sono allenati insieme a un gruppo misto di giovani provenienti dall'Under 19 e dalla Next Gen. Per entrambi, in recupero dai rispettivi problemi (operazione al ginocchio per il francese, pubalgia per il serbo), l'obiettivo è quello di tornare fra i convocati a partire dalla fine di gennaio.