La Juventus, nonostante l'interessamento di alcune società, non cederà Daniele Rugani, che rimarrà quindi come difensore di riserva dietro ai vari De Ligt, Bonucci e Chiellini. Come spiega Calciomercato.com la Juve avrebbe trop​po ​poco tem​po ​poi ​per sostituire Rugani in caso di cessione.