Un solo acquisto vero e proprio è stato messo a segno dalla Juve: Timothy Weah. Poi è stato riscattato Arek Milik, sono rientrati dal prestito Andrea Cambiaso e Hans Nicolussi Caviglia, così come Weston McKennie. Ecco, proprio il rilancio dell'americano dopo il flop al Leeds ha convinto Max Allegri a innescare una sorta di ballottaggio continuo tra i due gioielli di Team Usa per la fascia destra. Anche se le gerarchie dopo quattro giornate sembrano già piuttosto chiare: uno è titolare, l'altro è un cambio. Anzi, “un buon cambio”, per dirla con le parole del tecnico bianconero.



Tutto nel video del nostro inviato Nicola Balice