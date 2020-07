Perché se la rimonta subita a San Siro è stata forse troppo velocemente catalogata alla voce “blackout ingiudicabili”, poi i bianconeri hanno subito una lezione che poteva essere ancor più pesante contro l'Atalanta, arrivando infine a disputare a Reggio Emilia una partita che dopo i primi dodici minuti è stata altrettanto preoccupante. Con una fase difensiva che fa acqua da tutte le parti.. Dopo una stagione all'insegna degli start and stop, l'ultima tabella di marcia prevedeva uno spezzone proprio con il Sassuolo: detto, fatto. Pure dal 1', ma strada facendo ecco che: poi Chiellini ha stretto i denti, è durato per tutto il primo tempo (50 minuti) e da domani potrà riprendere la propria tabella di marcia che ha nella Champions League l'obiettivo unico. Intanto una prima prova generale è arrivata, finalmente, perché al fianco di Matthjis de Ligt non aveva giocato nemmeno uno minuto ufficiale: rodaggio necessario, si è visto proprio contro il Sassuolo come questa coppia sia ancora tutta da costruire. Ei. E anche in campo ha di nuovo deluso, come con il Milan. Di lui insomma Sarri non si fida o non si può più fidare. Ma per un motivo o per l'altro, non solo Chiellini ma anche Bonucci e De Ligt sono usurati, in riserva. E tra tre settimane c'è la Champions...