Nessuna buona notizia, almeno non per questa partita. La difesa della Juve resta con gli uomini contati, Andrea Pirlo sarà quindi costretto a insistere su Danilo, Merih Demiral e Leonardo Bonucci. Comunque si stanno schiarendo le idee per sapere quando rientreranno tutti gli assenti. Giorgio Chiellini sarà della partita contro il Ferencvaros mercoledì in Champions. Forse a disposizione contro la Lazio sarà Matthijs de Ligt. Invece Alex Sandro si rivedrà solo dopo la sosta.