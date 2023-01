La Juve aveva la miglior difesa del campionato, appena 7 gol in 17 giornate prima del crollo di Napoli. Poi ha ricominciato a fare acqua da tutte le parti, sono 10 i gol subiti tra Napoli, appunto, Atalanta e Monza. La soluzione? Tornare al passato. E magari proprio quel Leonardo Bonucci che di fatto aveva perso il posto, potrà servire per ritrovare serenità là dietro: panchina con la Lazio, a disposizione da Salerno in poi.