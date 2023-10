: la famosa massima di John Madden in riferimento al football americano è da sempre adattata al calcio da Massimiliano Allegri, che nella sua carriera da allenatore ha messo il lavoro difensivo tra le sue priorità. Non è solo una questione di interpreti, Max da Livorno non ha avuto la fortuna e il merito di lavorare sempre campioni come Nesta o Chiellini, eppure le sue squadre hanno spesso avuto le difese meno perforate della Serie A.I numeri parlano chiaro, prendendo in considerazione(2010-11 con il Milan, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 e 2018-19 con la Juventus). Il Milan della stagione 2012-13 ha chiuso al terzo posto la classifica di impermeabilità, come la Juve dello scorso anno (33 gol subiti, meglio solo Napoli con 28 e Lazio con 30). Solo in un caso ha chiuso giù dal podio, al quarto posto, con la Juve del 2021-22 (37 reti incassate).Quest'anno la stagione è stata macchiata dai 4 gol subiti a Sassuolo (su 6 totali), maalle quali Bremer e compagni hanno concesso poche occasioni limpide. Un buon punto di partenza per raggiungere l'obiettivo stagionale, la qualificazione alla prossima Champions League.