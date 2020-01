Secondo Sportitalia, la Juve sarebbe disponibile a cedere Rugani alla Samp e spinge, avrebbe già deciso, operazione in prestito fino a giugno con la possibilità di un riscatto che possa consentire alla Samp di assicurarsi il cartellino in caso di salvezza. Il problema è che, almeno in queste ore, Rugani non sembra intenzionato ad accettare il trasferimento.