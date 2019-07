Mauro Icardi e la Juventus flirtano da settimane, mesi, addirittura anni. Con intensità e frequenza diversa, chiaro; ma in questa torrida estate sull'asse Marotta-Paratici c'è sicuramente al centro la posizione dell'ex capitano dell'Inter. Perché negli ultimi contatti diretti con Wanda Nara e il suo entourage, il ds bianconero ha ribadito a Icardi con forza di volerlo prendere da qui ad agosto, con tempistiche verosimilmente lunghe e non immediate. Paratici lo ha fatto spiegare a Maurito, i motivi sono due: in primis dovrà piazzare gli altri esuberi d'attacco (ovvero Higuain e Mandzukic), poi rinviando la scelta è convinto di costringere l'Inter ad abbassare il prezzo di Icardi. Solo a quel punto si potrà eventualmente chiudere.





LE PROMESSE E DYBALA - La sostanza degli ultimi contatti però è che Paratici ha promesso all'argentino di provare a prenderlo per davvero, con un assalto concreto quando sarà il momento giusto; mentre Icardi ha giurato priorità alla Juventus come prima scelta nonostante il presidente De Laurentiis stia provando in ogni modo a riavvicinarlo al Napoli. Un patto di ferro che dovrà reggere a fronte di concorrenza, tempi lunghi e società con rapporti incrinati, fattibile sì ma ancora tutt'altro che scontato. La decisione di andare dritti su Icardi solo più avanti e non subito ha coinvolto anche Paulo Dybala che la Juventus vuole trattenere: Maurizio Sarri è convinto di poterlo far esplodere in maniera definitiva, ne adora qualità e talento, non vede l'ora di allenarlo. Ecco perché qualsiasi ipotesi di scambio con Icardi si è arenata, l'unica chance di accelerare per davvero già tra giugno e inizio luglio. Ora i tempi si dilatano, Mauro aspetta ma per quanto? Paratici è stato chiaro, lavori in corso...