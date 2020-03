I familiari di Paulo Dybala, calciatore della Juve risultato positivo al Coronavirus, tornati in Argentina, provenienti da Torino, lo scorso 12 marzo, sono stati prelevati nelle loro abitazioni e messi in isolamento in un ospedale di Cordoba. Lo scrivono i giornali argentini La Voz del Interior e Ole: si tratta della madre di Dybala, del fratello Gustavo e della sua fidanzata.