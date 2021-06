Alvaro Morata, attaccante della Juventus, fresco di ufficialità del rinnovo del prestito, commenta così la notizia dal ritiro della Spagna: "Ciao ragazzi, grazie del supporto. Sapete quanto sia importante per me giocare un altro anno alla Juventus. Sono contento e orgoglioso, non vedo l'ora di condividere con voi altri momenti allo stadio. Ora ci concentriamo sugli Europei, altrettanto importanti. Vi mando un abbraccio, non vedo l'ora".