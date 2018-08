C'è ancora distanza tra Juventus e Fiorentina per il trasferimento di Marko Pjaca. I bianconeri chiedono 7 milioni di euro per il prestito oneroso mentre i toscani ne offrono appena 2,5. L'affare si potrebbe sbloccare con la cessione di Ante Rebic dell'Eintracht per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. I Viola, infatti, hanno diritto ad una percentuale sulla cessione (50%) e grazie a questo tesoretto potrebbero mettere sul piatto i soldi chiesti dalla Juve. Secondo La Gazzetta dello Sport l'operazione Pjaca resta comunque complessa nonostante il calciatore stia spingendo per vestire la maglia viola.