Lazar Samardzic è il nome sul quale la Juve vuole lavorare in vista della riapertura del calciomercato invernale. Cristiano Giuntoli vorrebbe prendere il talento serbo dall’Udinese in prestito oneroso per circa 4 milioni con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni.